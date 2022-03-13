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Сегодня, 08:15

Борич единогласным решением судей победил Бурнелла в главном бою на Bellator 276

Виктория Кравченко

Боец из Венгрии Адам Борич единогласным решением судей победил в основном карде в главном бою турнира по смешанным единоборствам Bellator 276 с датчанином Мадсом Бурнеллом. Поединок состоял из пяти раундов.

Для Борича эта победа стала 18-й в его профессиональной карьере. В 19 поединках 28-летний боец потерпел поражение только в одном бою.

Для Бурнелла же это четвертое поражение. В его активе 16 побед в профессиональной карьере.

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