Борич единогласным решением судей победил Бурнелла в главном бою на Bellator 276

Боец из Венгрии Адам Борич единогласным решением судей победил в основном карде в главном бою турнира по смешанным единоборствам Bellator 276 с датчанином Мадсом Бурнеллом. Поединок состоял из пяти раундов.

Для Борича эта победа стала 18-й в его профессиональной карьере. В 19 поединках 28-летний боец потерпел поражение только в одном бою.

Для Бурнелла же это четвертое поражение. В его активе 16 побед в профессиональной карьере.