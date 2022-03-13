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Сегодня, 11:15

Джейк Пол предложил Дане Уайту пари

Давид Хачатрян
Джек Пол.
Фото Instagram

Блогер и боксер Джейк Пол обратился к главе UFC Дане Уайту с предложением организовать ему бой с Конором Макгрегором.

«Дана, как насчет того, чтобы я подписал контракт с UFC на 1 бой, чтобы подраться с Конором? Если я выиграю, ты будешь оплачивать медицинское обслуживание всех своих бойцов. Если я проиграю, то пожертвую свои деньги всем бойцам UFC, которые зарабатывают менее 50 тысяч долларов за бой. Также после этого больше никогда не буду упоминать UFC. По рукам?»

Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.

Дана Уайт
ММА
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