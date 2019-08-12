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"Все еще не могут вырубить меня". Майк Перри перенес операцию на сломанном носу

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Американский боец Майк Перри перенес операцию на сломанном носу. Накануне в соглавном бою на турнире UFC Fight Night 156 в Уругвае он уступил бразильцу Висенте Луке.

– Все еще не могут вырубить меня, – подписал фото в своем Instagram Перри после операции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Still cant knock me out

Публикация от Platinum Mike Perry (@platinummikeperry)

 

Луке победил Перри разделенным решением судей – 29-28, 29-28, 28-29. Бразилец коленом в прыжке нанес удар по носу Перри. Американец со сломанным носом смог завершить поединок.

"Один из худших переломов носа, который я когда-либо видел". Фото Майка Перри

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