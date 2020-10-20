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«Возможно, мой бой с Гэтжи даст ему мотивацию вернуться». Хабиб — о Сен-Пьере

01:37
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что потенциальные бои с Жоржем Сен-Пьером и Флойдом Мейвезером придают ему мотивацию.

— Да, конечно, это два боя, которые дают мне хорошую мотивацию, — цитирует Daily Mail Хабиба. — Честно говоря, я не знаю о Жорже. Хочет он вернуться или нет, но думаю, они тоже ждут этого боя. Думаю, что Жорж хочет этого боя, и для него это очень интересная ситуация. После моей доминирующей недели и этого боя с Гэтжи, возможно, у него появится хорошая мотивация вернуться. В субботу вечером все может измениться.

Турнир UFC 254 с титульным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




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