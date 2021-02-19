Дацик рассказал, возможен ли его поединок с Александром Емельяненко

Российский боец ММА Вячеслав Дацик в преддверии поединка с камерунским боксером Тайсоном Дижоном рассказал о том, возможен ли его бой с Александром Емельяненко.

«Мне общаться с ним не о чем, — цитирует Дацика РЕН ТВ. — Немножко восстановлюсь после тюрьмы. Когда Саша будет готов — пускай вызывает. Кто там будет организатором... Наша закусь... Все ждут нашей разборки, еще с 2010 года, когда он наговорил много всякой белиберды. Я ему ответил то, что ответил. В принципе, этот бой будет вне рамок спорта как бы.

Я думаю, что кто-нибудь возьмется за организацию, дабы не было уголовной составляющей. Я думаю, что Саше уже надоело сидеть, мне уже тоже поднадоело, возвращаться мы туда не собираемся. Хотелось бы сказать Игорю Васильевичу, Алексею Евгеньевичу, Ярославу Станиславовичу и Юрию Михайловичу большое спасибо за мое досрочное освобождение и возможность тренироваться".

Бой Дацика и Тайсона Дижона пройдет в рамках нового турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.