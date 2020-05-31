Волков проведет бой против Блейдса 21 июня

Российский боец тяжелой весовой категории Александр Волков встретится с американцем Кертисом Блэйдсом 21 июня. Поединок Волков — Блэйдс станет главным событием шоу в Лас-Вегасе, сообщает UFC.

Изначально этот бой должен был состояться 20 июня в Канаде, однако позже промоушен объявил о переносе.

На счету 31-летнего Волкова 31 победа и 7 поражений. В активе 29-летнего Блэйдса 13 побед и 2 поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.