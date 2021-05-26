Волков о Моргенштерне: «Он стоит у меня на будильнике. Привык просыпаться с первыми петухами»

Боец UFC в тяжелой весовой категории Александр Волков рассказал о своем отношении к рэперу Моргенштерну.

«Я к Моргенштерну отношусь хорошо. Настолько хорошо, что он стоит у меня на будильнике. Потому что я привык просыпаться с первыми петухами. Я просто его серьезно не воспринимаю. Ну, молодой парень, хайпит. Таких примеров в рэперской индустрии полно. Позиция Шлеменко по его поводу? Он говорил про Моргенштерна не для того, чтобы пиариться, он совершенно искренне относится к этому. Его позицию я понимаю. Конечно, он хэйтит Моргенштерна, он остерегает от прослушивания этой музыки. Просто он делает это в своей манере», — сказал в блиц-интервью порталу Premier.one.

6 мая боец ММА Александр Шлеменко раскритиковал деятельность Моргенштерна, назвав его «чертом».