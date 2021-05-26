Пейдж хочет перейти из Bellator в UFC

Британский боец Майкл Пейдж выразил желание перейти в UFC. Сейчас он выступает в прмоушене Bellator (серия из 5 побед).

«Если честно, единственной причиной, по которой я начал была UFC. Мне нравится Bellator и я доволен своим успехом, но определенно чувствую, что мне необходимо прикоснуться к UFC и проверить себя там», — цитирует MMAJunkie Пейджа.

На счету 34-летнего Пейджа в 20 боях в ММА 19 побед и 1 поражение.