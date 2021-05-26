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Джон Джонс отложил дебют в тяжелом весе

14:04

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс сообщил, что пока не готов дебютировать в тяжелом дивизионе.

«Я всегда был худым. Стать правильным тяжеловесом оказалось намного сложнее, чем я ожидал.

Я хочу сделать все правильно и добиться усgеха с первой попытки. Я много тренируюсь и в следующем году стану настоящей проблемой.

Я достаточно комфортно чувствую себя в режиме ожидания — именно это я и буду делать», — написал Джонс в Twitter.

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