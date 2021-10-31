Российский тяжеловес Александр Волков после победы над Марчином Тыбурой поделился ожиданиям от титульного противостояния между Фрэнсисом Нганну и Сирилом Ганом.

«Не могу сказать, что чья-та победа мне больше выгодна. Об этом поединке многие у меня спрашивают. Как фанат сам с удовольствием посмотрел бы этот бой и просто получил бы удовольствие от того, что будет происходить. Я не могу ни за кого болеть, не могу назвать победителя, потому что, наверное, тут шансы 50 на 50. Будет интересный бой», — сказал Волков «СЭ».

Волков победил Тыбуру единогласным решением судей на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Тем самым Драго смог закрыть поражение от француза Гана, которому теперь предстоит подраться за титул против чемпиона Нганну.

На счету 33-летнего Волкова 34 победы и 9 поражений.