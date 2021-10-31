Махачев — о Хабибе: «Он спарринг-партнер, тренер и старший брат. Он вообще все!»
08:32
Российский боец Ислам Махачев в разговоре с «СЭ» рассказал о работе с Хабибом Нурмагомедовым и как бывший боец UFC помогает ему готовиться к поединкам.
— Какие функции в твоей команде выполняет Хабиб?
— Он вообще все. Все слова, какие существуют подходящие по смыслу — это про него. Он спарринг-партнер, секундант, тренер и старший брат. Все вместе.
— Решение о требовании титульного боя приняли совместно с Хабибом?
— Мы всегда принимаем решения вместе. Не бывает такого, что я решу что-то один. Мы все принимаем командой.
На турнире UFC 267 Махачев победил нокаутом новозеландца Дэна Хукера.
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