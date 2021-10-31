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Махачев — о Хабибе: «Он спарринг-партнер, тренер и старший брат. Он вообще все!»

08:32
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Российский боец Ислам Махачев в разговоре с «СЭ» рассказал о работе с Хабибом Нурмагомедовым и как бывший боец UFC помогает ему готовиться к поединкам.

— Какие функции в твоей команде выполняет Хабиб?

— Он вообще все. Все слова, какие существуют подходящие по смыслу — это про него. Он спарринг-партнер, секундант, тренер и старший брат. Все вместе.

— Решение о требовании титульного боя приняли совместно с Хабибом?

— Мы всегда принимаем решения вместе. Не бывает такого, что я решу что-то один. Мы все принимаем командой.

На турнире UFC 267 Махачев победил нокаутом новозеландца Дэна Хукера.

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Артем Бухаев все материалы автора
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