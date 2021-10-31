Ислам Махачев рассказал о разговоре с Дана Уайтом после боя с Хукером
08:42
Российский боец Ислам Махачев в разговоре с «СЭ» рассказал об общении с президентом UFC Дана Уайтом после боя с новозеландцем Дэном Хукером.
— Что ты говорил Дана Уайту после боя?
— Я сказал Уайту, что нужно менять что-то в этом дивизионе. Вроде согласился. Это связано с титульным боем? Не знаю, посмотрим, что будет.
Махачев победил Хукера нокаутом в первом раунде. После окончания боя российский боец заявил о желании подраться в титульном бое.
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