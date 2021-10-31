Ислам Махачев рассказал о разговоре с Дана Уайтом после боя с Хукером

Российский боец Ислам Махачев в разговоре с «СЭ» рассказал об общении с президентом UFC Дана Уайтом после боя с новозеландцем Дэном Хукером.

— Что ты говорил Дана Уайту после боя?

— Я сказал Уайту, что нужно менять что-то в этом дивизионе. Вроде согласился. Это связано с титульным боем? Не знаю, посмотрим, что будет.

Махачев победил Хукера нокаутом в первом раунде. После окончания боя российский боец заявил о желании подраться в титульном бое.