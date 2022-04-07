Волкановски: «Холлоуэй следующий на очереди. Третий бой заткнет хейтерам рот»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (23-1) сообщил, что, в случае победы над Корейским Зомби (17-6), он планирует подраться с Максом Холлоуэем (23-6).

«Я хочу, чтобы третий бой с Холлоуэем заткнул хейтерам рот. Вот, что я хочу, — сказал Волкановски в интервью ESPN. — Прямо сейчас наш бой принесет много продаж платных трансляций. Кроме того, он следующий на очереди.

Тем не менее я не хочу заглядывать за спину Зомби. Не хочу проявить к нему неуважение. Я полностью сконцентрирован на нем. Планирую выйти в клетку, сделать свое дело и выйти победителем. Затем мы посмотрим, что будет дальше".

Волкановски дважды дрался с Холлоуэем. В первом бою, который состоялся 14 декабря 2019 года на UFC 245, австралиец победил единогласным решением судей (48-47, 50-45, 48-47). Во втором поединке, который прошел 11 июля 2020 года, Волкановски одержал победу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Следующий бой Волкановски проведет против Чан Сун Юнга, известного как «Корейский Зомби». Поединок состоится 10 апреля в главном событии турнира UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.