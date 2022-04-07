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Сегодня, 16:22

«Тройной чемпион UFC». Конор намекнул на бой с Усманом

Конор Макгрегор заявил о желании стать первым в истории тройным чемпионом
Давид Хачатрян
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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) вновь заявил о желании стать первым в истории тройным чемпионом, намекая на бой с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом (20-1).

«Тройной чемпион UFC», — написал Макгрегор в Twitter.

Ранее ирландский боец говорил, что намерен стать первым бойцом, оформившим нокауты в трех разных весовых категориях.

Также аналитик и бывший боец UFC Чейл Соненн считает, что Макгрегор является единственным, кто может стать тройным чемпионом.

«Если кто-то и может стать первым тройным чемпионом, так это Конор, — заявил Соннен на своем YouTube-канале. — Я не имею в виду, что у него есть какие-то космические навыки. Я имею в виду, что он все еще выступает и уже является чемпионом двух весовых категорий, при этом может выступать в полусреднем весе. Конор буквально единственный, кто может стать первым тройным чемпионом UFC».

В последних четырех поединках ирландский боец потерпел три поражения. В последнем бою Макгрегор проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.

Конор Макгрегор
ММА
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