Адесанья: «Я был фанатом Джонса. Сейчас мне его жалко»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) заявил, что он следил за бывшим чемпионом организации в полутяжелом весе Джоном Джонсом (26-1) с тех пор, как «Кости» подрался со Стефаном Боннаром (15-9) на турнире UFC 94.

«В Сети есть видео, как Джонса арестовывают, — сказал Адесанья в подкасте Майка Тайсона. — Помню, что в этот момент я подумал: «Черт, мне его жалко». Об этом даже говорить противно. Я смотрел за его боем на UFC 94 в прямом эфире и думал: «Это особенный боец».

Я был его фанатом, а он был моим фанатом до тех пор, пока не захотел подраться со мной. Потом мы перестали дружить, стали все время спорить. До поединка дело так и не дошло... Знаете, он впустую потратил весь свой потенциал. Кроме того, его так часто прессовали из-за стероидов. Сколько, черт возьми, раз его ловили на стероидах?"

23 февраля в интернете появилось видео задержания Джонса, которое произошло 24 сентября 2021 года. Момент зафиксировался на камеру офицера полиции. Во время ареста боец оскорблял сотрудников полиции и бился головой об патрульную машину. Джонс был задержан по обвинению в домашнем насилии. В тот же день его выпустили из-под заключения под залог.

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на турнире UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.