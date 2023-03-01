Волкановски рассказал, что его больше всего удивило в Махачеве

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски (25-2) заявил, что во время боя с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым (24-1) был удивлен уровнем его стойки.

«Мы оба работаем на дистанции, и мы слишком осторожны, чтобы начать атаку, — сказал Волкановски Straight Talk. — Он (Махачев. — Прим. «СЭ») действительно молодец, он терпелив. Он ни разу не ошибся, он ждал, пока я [начну наносить удары]. С этим он хорошо справился, и это меня удивило. Я всегда знал, что у него очень хороший обзор и он хорошо держит дистанцию. Но там я почувствовал, что у него на самом деле хороший обзор».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.