Кевин Ли назвал бойца, с которым он хочет подраться после возвращения в UFC

Экс-претендент на пояс UFC в легком весе Кевин Ли (19-7) обратился к полусредневесу Нилу Магни (27-10) с предложением провести поединок 6 мая на UFC 288.

«Я слышал, ты ищешь соперника, Нил Магни. Так как твой мальчик Шон Брэди не хочет драться, давай встретимся 6 мая на PPV», — написал Ли в соцсетях.

Ли в феврале заключил новый эксклюзивный контракт с UFC.

Магни прошлый бой проиграл Гилберту Бернсу (21-5) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.