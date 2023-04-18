Волкановски: «Я сказал Холлоуэю: «Убирайся из моего дивизиона! Хватит бить моих соперников!»

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски (25-2) высоко оценил выступление экс-чемпиона Макса Холлоуэя (24-7) в бою с Арнольдом Алленом (19-2).

«Я помню, как сказал ему после последнего боя: «Убирайся из моего дивизиона! Хватит бить моих соперников!» — сказал Волкановски в интервью The Mac Life. — Многие люди ждали его поражения [Аллену], чтобы сказать: «Он выбыл из претенденткой гонки». В прошлые выходные он выглядел великолепно. Мне стало не по себе. Я подумал: «Почему этот парень выступает в моем дивизионе?» Очевидно, Макс — классный чувак, отличный боец. Сейчас он в непростой ситуации».

Холлоуэй победил Аллена единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.