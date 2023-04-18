Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:17

Волкановски: «Я сказал Холлоуэю: «Убирайся из моего дивизиона! Хватит бить моих соперников!»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски (25-2) высоко оценил выступление экс-чемпиона Макса Холлоуэя (24-7) в бою с Арнольдом Алленом (19-2).

«Я помню, как сказал ему после последнего боя: «Убирайся из моего дивизиона! Хватит бить моих соперников!» — сказал Волкановски в интервью The Mac Life. — Многие люди ждали его поражения [Аллену], чтобы сказать: «Он выбыл из претенденткой гонки». В прошлые выходные он выглядел великолепно. Мне стало не по себе. Я подумал: «Почему этот парень выступает в моем дивизионе?» Очевидно, Макс — классный чувак, отличный боец. Сейчас он в непростой ситуации».

Холлоуэй победил Аллена единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.

0
Читайте также
Капризовым восторгались, но не удержали. «Миннесота» начала плей-офф с победы
Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?
МИД РФ указал на возможный конфликт из-за милитаризации Западом информпространства
Пентагон заявил о беспокойстве из-за применения оружия США для ударов по РФ
Брянский губернатор сообщил о попытке пересечения границы со стороны Украины
Конгрессмен США призвал раскрыть данные об американских военных на Украине
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роберт Уиттакер: «Я больше не приму бой с Пауло Костой»

Соперник Тома Харди на турнире по джиу-джитсу: «Он приходит на соревнования как любой другой парень»
Новости
RSS RSS
Все новости