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Соперник Тома Харди на турнире по джиу-джитсу: «Он приходит на соревнования как любой другой парень»

Давид Хачатрян
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Актер Том Харди потерпел поражение в схватке со спортсменом по имени Даррен на последних соревнованиях по джиу-джитсу. Тем не менее Даррен остался под большим впечатлением от Харди.

«Он (Харди — Прим. «C») приходит на эти соревнования как любой другой парень, никакого особого отношения. Я волнуюсь перед матчами, поэтому могу только представить, что он чувствует, когда на него смотрят все эти люди. Он вполне мог бы просто тренировать джиу-джитсу и не участвовать в соревнованиях, как делают многие, но это просто показывает, что он за человек», — написал Даррен в соцсетях.

В 2022-м Харди одержал победу на нескольких соревнованиях по джиу-джитсу, в том числе на REORG Open и UMAC Brazilian Jiu-Jitsu Open.

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