Волкановски назвал Чикадзе мешком для битья и объяснил, почему он проиграл Каттару

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски объяснил, почему грузин Гига Чикадзе проиграл американцу Келвину Каттару.

«Я думаю, что этот бой открыл глаза Гиге, — сказал Волкановски в интервью The MMA Hour. — В бою против такого бойца нельзя полагаться только лишь на удар ногой. Этот поединок показал, что достаточно лишить его фирменного Гига-кика, и он превращается в мешок для биться. Вот почему важно драться против всесторонне развитых бойцов. Трезво оценивайте свой уровень, прежде чем заявлять о желании драться с чемпионом. С моим умением адаптироваться по ходу поединка, с моим кардио и всеми остальными навыками, в бою со мной все закончилось бы очень плохо для него».

Чикадзе единогласным решением судей уступил Каттару по итогам пятираундового боя на UFC on ESPN 32, который состоялся в ночь на 16 января в Лас-Вегасе.

До поражения от Каттара Чикадзе критиковал Алекса Волкановского за предстоящий поединок с южнокорейцем Чен Сон Джоном по прозвищу Корейский Зомби.