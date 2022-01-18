Царукян: «У Фергюсона духа вагон, он еще повоюет. Из топ-10 интересен он и Гиллеспи»

Рейтинговый легковес UFC Арман Царукян сообщил о готовности провести бой против Тони Фергюсона в случае своей победы над Йоэлем Альваресом.

«Из топ-10 для меня был бы интересен [Грегор] Гиллеспи. Конора не будем брать. Тони Фергюсон. В общем, все интересны, я бы подрался со всеми, — сказал Арман Царукян в интервью ютуб-каналу MetaMMA TV. — Не считаю Тони сбитым летчиком. Думаю, что он наберет. Фергюсон много раз проигрывал и вставал, так что у него все в порядке с этим. У него духа вагон, так что я думаю, он еще повоюет».

Альварес и Царукян проведут бой на турнире UFC Fight Night 202, который состоится в ночь на 27 февраля в Лас-Вегасе.

На счету 25-летнего Царукяна 17 побед и 2 поражения. У 28-летнего Альвареса — 19 побед и 2 поражения.

Фергюсон идет на серии из трех поражений от Джастина Гэтжи, Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша. Всего на счету 37-летнего бывшего временного чемпиона UFC в легком весе 25 побед и 6 поражений.