Волкановски готов провести бой с Магомедшариповым

Обладатель чемпионского титула UFC в полулегком весе Алекс Волкановски хочет провести поединок на частном острове, подготовкой которого активно занимается глава промоушена Дана Уайт.

— Если турниры на бойцовском острове состоятся, кто готов побиться? Холлоуэй, Ортега, Корейский Зомби, Забит? — написал австралиец в Twitter.

Изначально предполагалось, что Волкановски проведет реванш с Максом Холлоуэем. Этот поединок мог возглавить турнир UFC 251.

31-летний Волкановский одержал за карьеру 21 победу (11 нокаутом) и потерпел только 1 поражение.