Волкановски будет страховать бой между Махачевым и Оливейрой

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) подтвердил, что он будет резервным бойцом, который выйдет на поединок в случае, если Ислам Махачев (22-1) или Чарльз Оливейра (33-8) в последний момент снимутся с боя.

«Официально! Я — резервный боец на титул чемпиона в легком весе! Увидимся в Абу-Даби!» — написал Волкановски в Twitter.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.