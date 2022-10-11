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11 октября, 09:38

Волкановски будет страховать бой между Махачевым и Оливейрой

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) подтвердил, что он будет резервным бойцом, который выйдет на поединок в случае, если Ислам Махачев (22-1) или Чарльз Оливейра (33-8) в последний момент снимутся с боя.

«Официально! Я — резервный боец на титул чемпиона в легком весе! Увидимся в Абу-Даби!» — написал Волкановски в Twitter.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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