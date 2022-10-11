Пэдди Пимблетт дал прогноз на бой Андерсона Силвы и Джейка Пола

Британский боец Пэдди Пимблетт (19-3) предполагает, что экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва сможет побить Джейка Пола в боксерском поединке.

«Силва — один из величайших бойцов в истории, — приводит слова Пимблетта издание BJ Penn. — Не думаю, что Джейк Пол сможет продержаться и три раунда. Без шансов. Он поймет, каково это — драться с настоящим ударником, и он выбьет бинго».

Силва и Пол подерутся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.