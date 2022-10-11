Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

11 октября, 09:12

Пэдди Пимблетт дал прогноз на бой Андерсона Силвы и Джейка Пола

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Британский боец Пэдди Пимблетт (19-3) предполагает, что экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва сможет побить Джейка Пола в боксерском поединке.

«Силва — один из величайших бойцов в истории, — приводит слова Пимблетта издание BJ Penn. — Не думаю, что Джейк Пол сможет продержаться и три раунда. Без шансов. Он поймет, каково это — драться с настоящим ударником, и он выбьет бинго».

Силва и Пол подерутся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Джейк Пол
Пэдди Пимблетт
0
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леон Эдвардс: «Мой бой с Чимаевым срывался три или четыре раза»

Волкановски будет страховать бой между Махачевым и Оливейрой
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости