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Токов: «Емельяненко поздравил меня после победы на Гибсоном»

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Российский боец Владимир Токов прокомментировал победу над канадцем Лэнсом Гибсоном, одержанную на турнире Bellator 293.

«Свое выступление считаю неплохим. Все задачи, которые тренерский штаб ставил передо мной, я выполнил. Не без огрехов, но поединок прошел нормально. После боя меня с победой меня поздравил Федор Емельяненко, а также вся команда Fedor Team и Nevsky Team.
С Лэнсом Гибсоном я провел последний бой по контракту. В ближайшее время подпишем новый договор. Думаю, что соглашение со мной продлили бы независимо от результата. Но победа позволит получить контракт на лучших условиях, чем предыдущий», — приводит слова Токова Metaratings.ru.

Токов нокаутировал Гибсона на 62-й секунде боя. Россиянин одержал восьмую победу в карьере при двух поражениях. На счету Гибсона одно поражение и семь побед.

Напомним, что бой завершился уже на 62-й секунде. Токов нокаутировал Гибсона. Владимир одержал восьмую победу в карьере при двух поражениях. Для Гибсона это поражение стало первым при семи победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vladimir-tokov-fedor-pozdravil-menya-posle-pobedy-na-gibsonom-240120/
ММА
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