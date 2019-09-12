Владимир Путин планирует встретиться с Хабибом Нурмагомедовым

Президент России Владимир Путин сообщил о планах встретиться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, защитившим в Абу-Даби титул чемпиона организации.

— Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю, — цитирует ТАСС российского лидера.

Этими словами глава государства в дагестанском селе Ботлих закончил встречу с ополченцами, участвовавшими в борьбе с напавшими на Дагестан в 1999 году боевиками.

Чемпионский бой в легком весе Хабиб — Порье прошел в субботу, 7 сентября, в Абу-Даби на UFC 242. Россиянин одержал победу в третьем раунде, проведя удушающий прием.