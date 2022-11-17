Владимир Минеев — Фернандо Родригес: время начала боя и где смотреть прямую трансляцию

В пятницу, 18 ноября россиянин Владимир Минеев проведет поединок против бразильца Фернандо Родригеса в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бой пройдет по правилам кикбоксинга на «ЦСКА Арене» в Москве. Ориентировочное время начала поединка — 23.15 по московскому времени.

Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ, также видеотрансляция будет доступна по этой ссылке.

Билеты на турнир можно приобрести по этой ссылке.