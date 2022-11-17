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Сегодня, 21:13

Вадим Немков сделал вес перед защитой титула на Bellator 288

Иван Шитик
Корреспондент
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Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков успешно сделал вес перед вторым поединком с американцем Кори Андерсоном в рамках главного события турнира Bellator 228, который пройдет в Чикаго (США).

Российский боец показал на весах 92,44 кг (203,8 фунта). Его соперник оказался чуть тяжелее — 92,62 кг (204,2 фунта).

Прошлый их бой завершился в третьем раунде. За 5 секунд до конца раунда бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.

Вадим Немков
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