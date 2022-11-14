Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:55

Владимир Минеев достал нож во время интервью

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев достал нож во время интервью перед боем с бразильцем Фернандо Родригесом.

— А когда последний раз человека голым кулаком били?

— На последней тренировке по киокушинкай карате.

— Камил Гаджиев говорил, что, если Минеев будет бить без перчаток, то люди будут падать в обморок...

— Ты посмотри вот сюда (на этот кулак). Вот он уже 15 лет бьет по мешку с песком. Еще раз, кулачка... Нет вопросов никаких. Хоть кулачка, хоть на ножах подеремся (Минеев достает нож — Прим. «СЭ»)... Нет вопросов никаких. Вопрос: сколько вы можете заплатить?

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире 18 ноября, начало — в 23:00 по московскому времени. Билеты на турнир можно приобрести по этой ссылке.

Владимир Минеев
3
0
Читайте также
Оценки Акатьевой поставили с нарушениями. Но пересмотра итогов «Гран-при» не будет
В российских лыжах — новая звездная пара. Девушка на четыре года старше, ее избранник — из тундры
Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минеев рассказал, что необходимо для победы над Родригесом
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости