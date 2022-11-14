Владимир Минеев достал нож во время интервью

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев достал нож во время интервью перед боем с бразильцем Фернандо Родригесом.

— А когда последний раз человека голым кулаком били?

— На последней тренировке по киокушинкай карате.

— Камил Гаджиев говорил, что, если Минеев будет бить без перчаток, то люди будут падать в обморок...

— Ты посмотри вот сюда (на этот кулак). Вот он уже 15 лет бьет по мешку с песком. Еще раз, кулачка... Нет вопросов никаких. Хоть кулачка, хоть на ножах подеремся (Минеев достает нож — Прим. «СЭ»)... Нет вопросов никаких. Вопрос: сколько вы можете заплатить?

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире 18 ноября, начало — в 23:00 по московскому времени. Билеты на турнир можно приобрести по этой ссылке.