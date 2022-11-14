Минеев рассказал, что необходимо для победы над Родригесом

Боец смешанного стиля Владимир Минеев рассказал о своей подготовке к поединку против бразильца Фернандо Родригеса. Бой между ними состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Российский спортсмен подчеркнул, что его соперник очень большой. И в поединке каждый удар может стать решающим.

«Вот даже по габаритам — сейчас так сильно руку сжал — и по физической мощи можно понять, что это точно будет не легкая прогулка весенняя с теплым ветерком. И, конечно, надеяться на божью помощь, ну и реализовывать все, над чем работал. Завтра будет очень, как вы сказали, судьбоносный момент в моей карьере», — приводит слова Минеева РЕН ТВ.

Поединок по правилам кикбоксинга между Минеевым и Родригесом станет главным событием нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 18 ноября.

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