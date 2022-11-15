Джон Маккарти: «У Перейры есть большие пробелы. Уиттакер его победит»

Бывший рефери Джон Маккарти уверен, что в среднем весе UFC есть несколько бойцов, которые имеют высокие шансы на победу в бою с чемпионом дивизиона Алексом Перейрой (7-1).

«Говоря о новом чемпионе, мы должны быть откровенны, — начал Маккарти в подкасте Weighing In. — У него есть большие пробелы... Если Роберт Уиттакер выйдет против него, то он не будет драться с Перейрой в стойке, он переведет бой на землю. У Марвина Веттори есть подбородок. Он может драться в стойке, но он хорош в том, что загоняет бойцов и переводит бой в партер. Если он сделает свое дело, то, Алекс, берегись... Что будет, если Херманссон переведет Перейру на землю? Все закончится».

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.