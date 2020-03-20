Владимир Хрюнов: «Дам Емельяненко миллион долларов, если он выиграет у Харитонова»

Российский промоутер, глава лиги WTKF Владимир Хрюнов прокомментировал слова Александра Емельяненко о том, что тот может запросить за бой с Сергеем Харитоновым миллион долларов.

Ранее Емельяненко заявил «СЭ», что если Харитонов за поединок с ним попросит 500 тысяч долларов, то он потребует в два раза больше.

— Я очень уважаю Емельяненко, мы знакомы, но хотел бы его призвать не переходить определенную грань, — сказал Хрюнов. — Не переходить на личности, а то это нехорошим чем-то отдает. А по поводу того, что он сказал... Дескать, он в клубе «Ахмат» хорошо подготовится и легко выиграет у Харитонова. Но Сережа сейчас готовится в клубе «Витязь», чья инфраструктура сопоставима с тем, что есть в «Ахмате», и Сережа сейчас приступил к подготовке.

А что касается «дай мне миллион», скажу так: он у нас есть, но я предлагаю, чтобы деньги получил только тот, кто выиграет этот бой. Winner takes it all («Победитель забирает все»), как говорится. Если ты такой крутой, ты обязательно на это согласишься. Легко, уверенно бросаешь слова — значит, ты готов выиграть. Для тебя нет риска, что ты останешься ни с чем. Добро пожаловать.

А так, в России на сегодняшний день два тренда: коронавирус и Александр Емельяненко, — отметил промоутер. — Надо переждать это непростое время, набраться сил, иммунитет укреплять. Посоветовал бы россиянам, пока они находятся в уединении с любимыми, рождаемость повышать.

На счету 38-летнего Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА.У 39-летнего Харитонова — 31 победа и 8 поражений. (Михаил Потапов)