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Сегодня, 16:10

Владимир Глотов: «Спортсмены в возрасте 16-17 лет должны выступать в сертифицированных Союзом ММА шлемах»

Алина Савинова
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Вице-президент самарской федерации ММА Владимир Глотов ответил на вопрос, какие требования к экипировке предъявляются в турнирах по ММА среди подростков 16-17 лет.

«Что касается возраста 16-17 лет, то у них ко всем вышеперечисленным средствам защиты обязательно добавляется шлем, сертифицированный Союзом ММА России. Никакие боксерские шлемы с открытым или закрытым подбородком не допускаются. Уже 18-20 и мужчины 18+ работают без шлемов, но точно так же в накладках на ноги, перчатках, капах и паховых раковинах, шорты, футболка. Абсолютно все работают в футболках. Как раз таки в этом отличие от профессионалов, они работают без накладок и без футболки», — приводит «РБ Спорт» слова Глотова.

4 июня на Открытом кубке спортклуба «Родина» по ММА в Белогорске после удара ногой в голову погиб 16-летний боец Богдан Пушкарев. Спортсмен вышел на поединок без шлема и во время боя получил удар ногой в голову, после чего потерял сознание. Ему оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitse-prezident-samarskoj-federatsii-mma-o-smerti-podrostka-na-turnire-v-belogorske-sportsmeny-v-vozraste-16-17-let-dolzhny-vy-stupat-v-sertifitsirovanny-h-soyuzom-mma-shlemah/
ММА
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