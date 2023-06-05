Владимир Глотов: «Спортсмены в возрасте 16-17 лет должны выступать в сертифицированных Союзом ММА шлемах»

Вице-президент самарской федерации ММА Владимир Глотов ответил на вопрос, какие требования к экипировке предъявляются в турнирах по ММА среди подростков 16-17 лет.

«Что касается возраста 16-17 лет, то у них ко всем вышеперечисленным средствам защиты обязательно добавляется шлем, сертифицированный Союзом ММА России. Никакие боксерские шлемы с открытым или закрытым подбородком не допускаются. Уже 18-20 и мужчины 18+ работают без шлемов, но точно так же в накладках на ноги, перчатках, капах и паховых раковинах, шорты, футболка. Абсолютно все работают в футболках. Как раз таки в этом отличие от профессионалов, они работают без накладок и без футболки», — приводит «РБ Спорт» слова Глотова.

4 июня на Открытом кубке спортклуба «Родина» по ММА в Белогорске после удара ногой в голову погиб 16-летний боец Богдан Пушкарев. Спортсмен вышел на поединок без шлема и во время боя получил удар ногой в голову, после чего потерял сознание. Ему оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации.