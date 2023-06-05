Дана Уайт допустил, что Алекс Перейра получит бой за титул

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что экс-чемпион в среднем весе Алекс Перейра (7-2) может получить бой за титул, если справится с бывшим обладателем титула в полутяжелом весе Яном Блаховичем (29-9).

«Гарантирован ли титульный поединок Алексу Перейре в случае победы над Яном Блаховичем? Послушайте, ничего не гарантировано. Но если он победит Яна, то это возможно. Он точно будет в хорошем положении», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

Блахович и Перейра подерутся в со-главном событии UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити (США).