Виталий Минаков: «Уверен, что Хабиб выиграет»

Российский боец Виталий Минаков считает, что Хабиб Нурмагомедов одержит победу в бою против Дастина Порье. По его мнению, россиянин выполняет большой объем работы в октагоне.

— Обязательно посмотрю поединок, если не буду в отъезде, — цитируют «Известия» Минакова. — Уверен, что Хабиб выиграет, так как знаю, как он готовится. Вряд ли кто-то еще из бойцов сможет выполнить такой объем работы в октагоне, как Нурмагомедов.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье пройдет в Абу-Даби. Его победитель затем может сразиться с Тони Фергюсоном.

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье