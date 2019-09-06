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Виталий Минаков: «Уверен, что Хабиб выиграет»

03:46
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Российский боец Виталий Минаков считает, что Хабиб Нурмагомедов одержит победу в бою против Дастина Порье. По его мнению, россиянин выполняет большой объем работы в октагоне.

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье.Орел против отличника. Хабиб победит Порье, если не пропустит удар в челюсть

— Обязательно посмотрю поединок, если не буду в отъезде, — цитируют «Известия» Минакова. — Уверен, что Хабиб выиграет, так как знаю, как он готовится. Вряд ли кто-то еще из бойцов сможет выполнить такой объем работы в октагоне, как Нурмагомедов.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье пройдет в Абу-Даби. Его победитель затем может сразиться с Тони Фергюсоном.

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье

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Дополнительная информация

https://iz.ru/917713/sevastian-terletckii-rinat-shigaev/perekati-pore-kakaia-taktika-prineset-khabibu-nurmagomedovu-pobedu

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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