Виталий Минаков — Саид Соума: дата боя и где смотреть прямую трансляцию
20 октября, 13:35
23 октября в Москве на «ВТБ Арене» российский боец ММА Виталий Минаков проведет поединок против американца Саида Соумы на турнире Bellator 269.
Бой Минакова и Соумы пройдет в основном карде. Турнир начнется в 18.00 по московскому времени.
Следить за онлайн-трансляцией боя Минаков — Соума можно на сайте «СЭ». Видеотрансляция будет доступна на платном сервисе «Okko Спорт».
На счету 28-летнего Соумы в ММА 7 побед и 2 поражения. У 36-летнего Минакова 23 победы и 1 поражение.
Подробную информацию о вечере смешанных единоборств Bellator 269 можно посмотреть здесь.
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