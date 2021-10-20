23 октября в Москве на «ВТБ Арене» российский боец ММА Виталий Минаков проведет поединок против американца Саида Соумы на турнире Bellator 269.

Бой Минакова и Соумы пройдет в основном карде. Турнир начнется в 18.00 по московскому времени.

Следить за онлайн-трансляцией боя Минаков — Соума можно на сайте «СЭ». Видеотрансляция будет доступна на платном сервисе «Okko Спорт».

На счету 28-летнего Соумы в ММА 7 побед и 2 поражения. У 36-летнего Минакова 23 победы и 1 поражение.

Подробную информацию о вечере смешанных единоборств Bellator 269 можно посмотреть здесь.