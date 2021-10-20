Итальянский диджей Франческо Факкинетти, известный как Dj Francesco, или Oz, рассказал новые подробности нападения со стороны бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Я был ошеломлен. Мы вместе выпивали и по-дружески общались, но он набросился на меня. Было много крови, и моя жена впала в истерику и кричала. Один из телохранителей попытался ее успокоить, на Конора тут же набросились двое людей и утащили его. Я не мог поверить, что Макгрегор ударил меня. Все были очень шокированы и расстроены. Никто не мог поверить в то, что он сделал. Это было несправедливо и неуместно», — приводит слова Факкинетти Low Kick MMA.

Инцидент произошел через несколько часов после крещения сына Макгрегора в Ватикане. По словам Факкинетти, Макгрегор ударил его кулаком в лицо при свидетелях. Теперь диджей хочет подать в суд.