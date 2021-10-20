В субботу, 23 октября, в Москве на «ВТБ Арене» российский боец ММА Усман Нурмагомедов проведет поединок с финном Патриком Пиетилой на турнире Bellator 269.

Бой Нурмагомедов — Пиетила пройдет в основном карде. Турнир начнется в 18.00 по московскому времени.

Следить за онлайн-трансляцией боя Нурмагомедов — Пиетила можно будет на сайте «СЭ». Видеотрансляция будет доступна на платном сервисе «Okko Спорт».

На счету 23-летнего Нурмагомедова в ММА 13 побед в 13 боях. У Пиетилы 12 побед и 7 поражений.

Подробную информацию о вечере смешанных единоборств Bellator 269 можно посмотреть здесь.