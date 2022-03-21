Висенте Луке: «Мне предлагали подраться с Чимаевым»

4-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Висенте Луке не верит, что Хамзат Чимаев может с легкостью побить топ дивизиона.

«Мне предложили подраться с Чимаевым в Лондоне, — сказал Луке в интервью YouTube-каналу The AllStar. — Я сказал UFC, что я готов, но из этого ничего не вышло. Может быть, UFC хотят выждать момент, чтобы свести меня с Чимаевым.

Он на хайпе, у него есть фанаты. Многие люди, которые не особо следят за единоборствами, слушают все то, что говорят о нем и думают, что он монстр, что с ним никто не хочет драться и он съест весь дивизион. Обычные люди слышат это и поэтому хотят увидеть его бой. Поэтому они покупают платные трансляции. Гилберт и я всегда были готовы сразиться с ним».

Луке подерется с Белал Мухаммадом 17 апреля на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, Невада. Бернс подерется с Чимаевым 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.