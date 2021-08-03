Вильданов заявил, что собирается в первом раунде нокаутировать Хлебникова
13:46
Российский боец Денис Вильданов (Большой папа) высказался о предстоящем поединке с Брюсом Хлебниковым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Большой папа», король пощечин, снова в деле. Последний раз, к сожалению, я проиграл Максиму Новоселову. Но в этот раз обещаю, что нового соперника, Брюса Хлебникова, разорву и просто скушаю эту наглую маленькую булочку", — заявил Вильданов РЕН ТВ.
Вильданов заявил, что одержит победу в первом раунде.
Бой состоится в пятницу, 13 августа. РЕН ТВ в прямом эфире покажет турнир.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/864581-vildanov-o-boe-protiv-khlebnikova-ia-razorvu-eto-nagluiu-bulochku
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