Вильданов заявил, что собирается в первом раунде нокаутировать Хлебникова

Российский боец Денис Вильданов (Большой папа) высказался о предстоящем поединке с Брюсом Хлебниковым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Большой папа», король пощечин, снова в деле. Последний раз, к сожалению, я проиграл Максиму Новоселову. Но в этот раз обещаю, что нового соперника, Брюса Хлебникова, разорву и просто скушаю эту наглую маленькую булочку", — заявил Вильданов РЕН ТВ.

Вильданов заявил, что одержит победу в первом раунде.

Бой состоится в пятницу, 13 августа. РЕН ТВ в прямом эфире покажет турнир.