Кенкерли считает, что Даниял Т-34 нокаутирует Дацика

Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли считает, что Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34 нокаутирует Вячеслава Дацика в бою.

«Супертяжелый вес, поединок Вячеслава Дацика и Т-34 Эльбаева — этот поединок можно назвать максимально конкурентным. Бойцы идут только вперед, они жестокие, бьющие. В этом событии точно будет нокаут. Мое мнение — победит Т-34», — приводит слова Кенкерли РЕН ТВ.

Бой между Дациком и Эльбаевым состоится 13 августа и пройдет по правилам бокса.

Дацик в июне одолел Тайсона Дижона решением судей. Он уже побеждал его нокаутом в феврале.

Эльбаев в конце июня провел бой на голых кулаках в лиге Hardcore, нокаутировав Макса Топара в первом раунде.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет турнир.