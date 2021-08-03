Кенкерли считает, что Даниял Т-34 нокаутирует Дацика
12:33
Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли считает, что Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34 нокаутирует Вячеслава Дацика в бою.
«Супертяжелый вес, поединок Вячеслава Дацика и Т-34 Эльбаева — этот поединок можно назвать максимально конкурентным. Бойцы идут только вперед, они жестокие, бьющие. В этом событии точно будет нокаут. Мое мнение — победит Т-34», — приводит слова Кенкерли РЕН ТВ.
Бой между Дациком и Эльбаевым состоится 13 августа и пройдет по правилам бокса.
Дацик в июне одолел Тайсона Дижона решением судей. Он уже побеждал его нокаутом в феврале.
Эльбаев в конце июня провел бой на голых кулаках в лиге Hardcore, нокаутировав Макса Топара в первом раунде.
РЕН ТВ в прямом эфире покажет турнир.
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