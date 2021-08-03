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Александр Емельяненко: «Ближайшие три боя у меня по боксу. Бросаю камни, укрепляю плечевой пояс»

21:28
Александр Емельяненко. Фото Instagram
Александр Емельяненко. Фото Instagram
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Боец ММА Александр Емельяненко рассказал о текущих тренировках в тебердинском санатории Карачаево-Черкесии.

«Режим у меня здесь строгий — завтрак, процедуры, тренировка, потом обед, сончас, вторая тренировка, ужин и немножко времени остается, чтобы пообщаться с друзьями, родными. У меня ближайшие три боя по боксу, поэтому сейчас я бросаю камни. Камни тренируют плечевой пояс, силе удара способствуют, скорости удара», — рассказал Емельяненко в интервью «Вести. Карачаево-Черкесия».

Поединок Емельяненко с рэпером Джиганом по боксу планируется на 4 ноября.

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Никита Горшенин все материалы автора

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