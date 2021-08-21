Видео победы Конго над Харитоновым

Пресс-служба Bellator опубликовала в Twitter финальные секунды боя между французом Чейком Конго и россиянином Сергеем Харитоновым. Французский боец в главном поединке Bellator 265 одержал победу удушающим приемом за секунду до конца второго раунда.

? @Kongo4real beats the bell and makes Sergei Kharitonov tap before the end of the 2??nd round!#Bellator265 pic.twitter.com/PnU04aeLUz — BellatorMMA (@BellatorMMA) August 21, 2021

Теперь на счету 46-летнего Конго 31 победа, 11 поражений и 2 ничьи в ММА. У 41-летнего Харитонова 32 победы и 9 поражений.