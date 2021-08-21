Видео победы Конго над Харитоновым
05:59
Пресс-служба Bellator опубликовала в Twitter финальные секунды боя между французом Чейком Конго и россиянином Сергеем Харитоновым. Французский боец в главном поединке Bellator 265 одержал победу удушающим приемом за секунду до конца второго раунда.
Теперь на счету 46-летнего Конго 31 победа, 11 поражений и 2 ничьи в ММА. У 41-летнего Харитонова 32 победы и 9 поражений.
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