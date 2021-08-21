Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Видео победы Конго над Харитоновым

05:59
Теги:

Пресс-служба Bellator опубликовала в Twitter финальные секунды боя между французом Чейком Конго и россиянином Сергеем Харитоновым. Французский боец в главном поединке Bellator 265 одержал победу удушающим приемом за секунду до конца второго раунда.

Теперь на счету 46-летнего Конго 31 победа, 11 поражений и 2 ничьи в ММА. У 41-летнего Харитонова 32 победы и 9 поражений.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Сибиряк ушел из сборной России и стал чемпионом мира. Золотой прыжок Матвея Волкова
Газзаев высказался о назначении Карпина на должность главного тренера сборной России
43-летняя жена Серхио Рамоса похвасталась ягодицами в черном купальнике
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд