Дэвис сразится с Ромеро в главном бою Bellator 266

Организаторы опубликовали афишу главного боя турнира Bellator 266. Американец Фил Дэвис подерется с кубинцем Йоэлем Ромеро на мероприятии, которое состоится 19 сентября в Сан-Хосе.

У 44-летнего Ромеро на данный момент 13 побед и 5 поражений в ММА. 36-летний Дэвис одержал 23 победы при 6 проигранных боях.

В своем последнем на данный момент бою Ромеро в марте прошлого года единогласным решением судей проиграл Исраэлю Адесаньи. Дэвис же в предыдущем поединке единогласным решением судей проиграл россиянину Вадиму Немкову.