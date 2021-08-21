Дэвис сразится с Ромеро в главном бою Bellator 266
06:19
Организаторы опубликовали афишу главного боя турнира Bellator 266. Американец Фил Дэвис подерется с кубинцем Йоэлем Ромеро на мероприятии, которое состоится 19 сентября в Сан-Хосе.
У 44-летнего Ромеро на данный момент 13 побед и 5 поражений в ММА. 36-летний Дэвис одержал 23 победы при 6 проигранных боях.
В своем последнем на данный момент бою Ромеро в марте прошлого года единогласным решением судей проиграл Исраэлю Адесаньи. Дэвис же в предыдущем поединке единогласным решением судей проиграл россиянину Вадиму Немкову.
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