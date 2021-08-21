Bellator 265: Конго задушил Харитонова и другие результаты турнира

В ночь 21 августа в Южной Дакоте (Су-Фолс, США) прошел турнир Bellator 265.

В главном бою вечера француз Чейк Конго одержал победу над россиянином Сергеем Харитоновым. За несколько секунд до конца второго раунда французский боец выиграл удушающим приемом.

Теперь на счету 46-летнего Конго 31 победа, 11 поражений и 2 ничьи в ММА. У 41-летнего Харитонова 32 победы и 9 поражений.

Главный кард:

Тяжелый вес: Чейк Конго (Француз, 31-11-2) Сергей Харитонов (Россия, 31-8-1) — удушением сзади (2-й раунд, 5:00).

Полусредний вес: Логан Сторли (США, 12-1) победил Данте Широ (США, 8-2) — раздельным решением судей.

Тяжелый вес: Марсело Голм (Бразилия, 8-3) победил Билли Свонсона (США, 1-1) — технический нокаут (1-й раунд, 4:57)

Легчайший вес: Джорнел Луго (США, 7-0) победил Кита Ли (США, 7-5) — технический сабмишн (удушение сзади, 1-й раунд, 5:00).

Предварительный кард:

Средний вес: Фабио Агиар (Бразилия, 16-2) победил Тэйлора Джонсона (США, 7-3) — раздельное решение судей.

Полулегкий вес: Майк Хэмел (США, 8-5) победил Брюса Логана (США, 12-6) — единогласное решение судей.

Полусредний вес: Арчи Колган (США, 4-0) победил Бена Симонса (США, 1-3) — технический нокаут (1-й раунд, 4:04).

Средний вес: Дуэйн Джонсон (США, 5-1) победил Девена Фишера (США, 3-9) — болевой прием («Брабо», 1-й раунд, 1:04).

Полутяжелый вес: Бэйли Шонфелдер (США, 2-0) победил — Кори Могенбург (США, 2-3) — технический нокаут (1-й раунд, 4:11).