Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:47

Даниэль Кормье: «Тони Фергюсону нужно взять перерыв и отдохнуть, потому что сейчас он дико тупит»

Боец Даниэль Кормье прокомментировал слова Тони Фергюсона о шутках в его адрес во время комментирования боев
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал недавние слова Тони Фергюсона (23-5), который заявил, что Кормье и Джо Роган, в отличие от другого комментатора Джона Аника, позволяют себе шутки в его адрес.

«У Тони какие-то проблемы с Хабибом, и именно из-за этого он нападает на меня, чего я совсем не понимаю, — сказал Кормье на ESPN. — Он все время критикует кого-то, в том числе меня и Рогана. Однако он похвалил Джона Аника, что странно, потому что на встрече бойцов он отказался разговаривать с Аником. Эта какая-то странная хрень. Ему нужно взять перерыв, отдохнуть и восстановиться, потому что этот чувак дико тупит».

Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Это поражение стало для него 4-м подряд.

0
Читайте также
Топ-10 мест, куда можно поехать отдыхать летом 2022 года
На замену Кубка мира. Биатлонные федерации России и Беларуси создают совместный турнир, который спасет от западных санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ветеран UFC Би Джей Пенн намерен стать губернатором Гавайев

Вартанян рассказал, почему у Оливейры ничего не получится в грепплинге с Махачевым
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости