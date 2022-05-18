Даниэль Кормье: «Тони Фергюсону нужно взять перерыв и отдохнуть, потому что сейчас он дико тупит»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал недавние слова Тони Фергюсона (23-5), который заявил, что Кормье и Джо Роган, в отличие от другого комментатора Джона Аника, позволяют себе шутки в его адрес.

«У Тони какие-то проблемы с Хабибом, и именно из-за этого он нападает на меня, чего я совсем не понимаю, — сказал Кормье на ESPN. — Он все время критикует кого-то, в том числе меня и Рогана. Однако он похвалил Джона Аника, что странно, потому что на встрече бойцов он отказался разговаривать с Аником. Эта какая-то странная хрень. Ему нужно взять перерыв, отдохнуть и восстановиться, потому что этот чувак дико тупит».

Фергюсон последний бой проиграл Майклу Чендлеру (23-7) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Это поражение стало для него 4-м подряд.