Ян Блахович обратился к Прохазке: «Ты нарушаешь кодекс самурая»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) остался недоволен заявлением чемпиона UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазки (29-3), который сказал, что первую защиту титула он проведет против Гловера Тейшейры (33-8).

«Для меня Ян — самый большой вызов». Это твои слова. Уважение тебе, чемпион, но ты нарушаешь кодекс самурая", — написал Блахович в Twitter, на что чешский боец ответил: «Показать безупречное выступление с Гловером — это долг и дело чести. Это больше, чем вызов».

Блахович в прошлом бою победил Александра Ракича (14-3). Серб повредил колено в третьем раунде и не смог продолжить бой. Судьи отдали победу поляку техническим нокаутом. Бой состоялся 15 мая на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе, США.

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.