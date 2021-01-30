Вайдман заразился коронавирусом, бой с Холлом перенесен

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман заразился коронавирусом, сообщает BJ Penn. Американец не выступит на турнире UFC 258, на котором он должен был встретиться с Юрайем Холлом.

Промоушен не будет подбирать нового соперника для Холла. Бой могут перенести на турнир UFC 261, который состоится 24 апреля.

Это будет второй поединок Холла и Вайдмана. Первый бой состоялся в сентябре 2010 года. Вайдман тогда одержал победу и завоевал титул чемпиона ROC в среднем весе.