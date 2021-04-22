Вайдман рассчитывает подраться за титул с Адесаньей через два боя

Некогда непобежденный чемпион UFC в среднем весе американец Крис Вайдман порассуждал на тему возможного боя против действующего обладателя пояса Исраэля Адесаньи. В частности, Вайдман отметил, что от титульного поединка его отделают две победы.

«Если посмотреть бой Исраэля против Блаховича, то мы увидим, что Ян достаточно легко переводил его на землю. Это только подтверждает мой план на поединок против Адесаньи. Тем не менее, пока у меня есть над чем поработать. Впереди бой против Холла, и я не ожидаю встретиться с чемпионом после победы над ним. Я просто знаю, что являюсь неудобным соперником для Адесаньи, и когда придет время, докажу это всем», — сказал Вайдман на медиа-дне UFC 261.

«После Холла я рассчитываю сразиться с еще одним громким именем. Нужна еще победа. Но я думаю, что мне нужно выиграть еще два поединка в зрелищной манере, и тогда бой за титул станет реальным», — считает он.

Бой Вайдман — Холл станет частью турнира UFC 261, который состоится в ночь на 25 апреля в Джексонвилле. На счету 36-летнего Вайдмана 15 побед и 5 поражений. ?