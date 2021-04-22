Масвидаль — о реванше с Усманом: «Не моргайте, потому что это будет жестоко»
09:03
Претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль заявил о намерении завершить бой с чемпионом Камару Усманом досрочно в свою пользу.
«Хочу сказать всем, что ничего не изменилось. Я все тот же чертов уб***ок, охотящийся за головами. Благослови вас Господь, и не пропустите этот бой. Не моргайте, потому что это будет жестоко», — сказал Масвидаль в третьем эпизоде UFC Embedded в преддверии реванша.
Масвидаль принял первый бой с Усманом на шестидневном уведомлении, уступив действующему чемпиону единогласным судейским решением. Бой проходил на UFC 251 в Абу-Даби.
Реванш состоится в ночь на 25 апреля на UFC 261 в Джексонвилле.
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