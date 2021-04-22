Претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль заявил о намерении завершить бой с чемпионом Камару Усманом досрочно в свою пользу.

«Хочу сказать всем, что ничего не изменилось. Я все тот же чертов уб***ок, охотящийся за головами. Благослови вас Господь, и не пропустите этот бой. Не моргайте, потому что это будет жестоко», — сказал Масвидаль в третьем эпизоде UFC Embedded в преддверии реванша.

Масвидаль принял первый бой с Усманом на шестидневном уведомлении, уступив действующему чемпиону единогласным судейским решением. Бой проходил на UFC 251 в Абу-Даби.

Реванш состоится в ночь на 25 апреля на UFC 261 в Джексонвилле.